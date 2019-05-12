Минулої доби на Донбасі поранено двох військових – штаб

Двоє військовослужбовців Операції об’єднаних сил отримали поранення внаслідок обстрілів незаконних збройних угруповань 11 травня, повідомляє штаб ООС. За даними штабу, протягом попередньої доби бойовики 11 разів порушили режим тиші, в тому числі із застосуванням зброї, забороненої Мінськими угодами.

Зокрема у штабі зафіксували обстріли позицій ООС біля селища Опитне, сіл Піски та Піщевик, міст Авдіївка та Мар’їнка.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази: з мінометів калібру 120 міліметрів – поблизу населеного пункту Новоолександрівка; двічі з мінометів калібру 82 міліметри – біля населеного пункту Золоте-4; з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Зайцеве», – йдеться в заяві штабу.

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З початку поточної доби штаб зафіксував два обстріли – поблизу Кримського і Гнутового. Втрат серед військових Збройних сил України немає.

Бойовики збройних угруповань «ЛНР» та «ДНР» про обстріли 12 квітня наразі не повідомляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.