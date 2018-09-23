Військові розповіли про бойові дії на Донбасі

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким було становище на фронті за попередній день і на 7-у годину ранку.

За повідомленням, за цей час у перебігу бойових дій втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Протягом 22 вересня противник 28 разів порушив режим припинення вогню, при цьому 5 разів застосувавши озброєння, заборонені мінськими домовленостями; вже за ранок 23 вересня здійснено 6 обстрілів, із них 2 з застосуванням заборонених озброєнь.

Як мовиться в повідомленні, 22 вересня противник вів вогонь із мінометів калібрів 82 і 120 міліметрів та озброєння бойових машин піхоти біля села Кримське, селища Новотошківське й міста Золоте (на Луганщині), селищ Новолуганське, Шуми (на Донеччині, біля окупованої Горлівки), села Новоселівка Друга (в Донецькій області, біля окупованої Ясинуватої і недалеко від Горлівки), селища Піски й міста Мар’їнка (на околиці окупованого Донецька), сіл Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине (це південь Донеччини неподалік Маріуполя).

За оцінкою військових, за той день «ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте цілком контрольованою».

Уже від початку доби 23 вересня були обстріляні з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї село Кримське, селище Шуми, а також Майорськ, що на околиці Горлівки.

У підтримуваному Росією збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні незаконним і терористичним, заявили про 17 порушень режиму припинення вогню армією України за 22 вересня. За словами бойовиків, були обстріляні їхні позиції в низці сіл і селищ на околицях Горлівки й Донецька і на півдні окупованої частини Донеччини. Крім того, вони заявляють про обстріл околиці Горлівки (селище Гагаріна) вранці 23 вересня.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, заявили про 3 обстріли позицій його бойовиків із боку Збройних сил України за 22 вересня.

Про втрати обидва угруповання не повідомляють.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.