Українські військові повідомили про перебіг бойових дій на Донбасі за день

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня станом на 18-у годину.

За цим повідомленням, від 7-ї до 18-ї години в перебігу бойових дій втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, за цей час противник 6 разів порушив режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене мінськими угодами, противник не застосовував.

Російські гібридні сили, за повідомленням, відкривали прицільний вогонь із гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї біля села Катеринівка (найімовірніше, йдеться про село біля міста Золотого на Луганщині – ред.), селища Піски на околиці окупованого Донецька, сіл Павлопіль, Гнутове та Лебединське на півдні Донеччини, неподалік Маріуполя.

«У разі загрози життю військовослужбовців командири ухвалювали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл», – наголошено в повідомленні.

«Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил», – запевнили військові.

У підтримуваному Росією збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні незаконним і терористичним, заявили про обстріли позицій бойовиків із боку армії України в селищі Зайцеве (йдеться про окуповану частину поділеного лінією фронту селища на околиці Горлівки – ред.), селищі Крута Балка на околиці окупованої Ясинуватої, самому місті Ясинувата, селах Спартак на північній околиці окупованого Донецька, що неподалік згаданих в українському зведенні Пісків, і Олександрівка на західній околиці Донецька, а також селах Ужівка (бойовики називають його скасованою назвою «Ленінське»), Саханка і Безіменне на півдні окупованої частини Донеччини, неподалік Маріуполя. У зведенні бойовиків тут названа ще й «Сергіївка», але сіл із такою назвою в цій місцевості немає.

Крім того, бойовики стверджують про поранення в селищі Старомихайлівка на західній околиці Донецька дівчинки 2002 року народження внаслідок, як вони заявляють, вечірнього обстрілу з боку українських силовиків. Незалежних даних про цей інцидент наразі немає.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті протягом дня 30 вересня не робили.

Про втрати обидва угруповання не повідомляють.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.