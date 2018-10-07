Українські військові розповіли про бойові дії на Донбасі за день

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня станом на 18-у годину.

За цим повідомленням, від 7-ї до 18-ї години втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. За цей час противник 8 разів порушив режим припинення вогню, при цьому тричі застосовував озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Як мовиться в повідомленні, противник вів прицільний вогонь із гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї біля селища Новотошківське й села Катеринівка на Луганщині, а також села Широкине на півдні Донеччини, неподалік Маріуполя; застосував артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та озброєння БМП проти села Водяного, по Гнутову (два останні села теж біля Маріуполя) здійснив вогневий удар із мінометів калібру 82 мм і вів снайперський вогонь, а з озброєння бойової машини піхоти відкривав вогонь поблизу села Кримського на Луганщині.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, запевнили військові.

У підтримуваному Росією збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні незаконним і терористичним, заявили, що рано-вранці українські силовики обстріляли з мінометів калібру 120 мм селище шахти 6/7 в окупованій Горлівці, а трохи пізніше зі стрілецької зброї позиції бойовиків у селі Пікузи на півдні окупованої частини Донеччини (сепаратисти продовжують називати його колишньою назвою «Комінтернове») і в окупованому місті Ясинуватій. Також, за їхніми словами, армія України активізувала снайперський вогонь на околиці окупованого Донецька, при цьому вони твердять, ніби йдеться про «прицільний вогонь по мирних громадянах». Удень в угрупованні заявили про загибель одного з бойовиків внаслідок вогню з боку українських силовиків «за попередню добу» – без уточнення, коли саме це сталося.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті протягом дня 7 жовтня не робили.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.