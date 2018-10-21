Українські військові повідомили про становище на фронті на Донбасі

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня станом на 18-у годину.

За цим повідомленням, від початку доби троє українських військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил зазнали поранень. При цьому, мовиться в повідомленні, йдеться про «санітарні втрати» – що можуть бути і бойовими, і небойовими; зазвичай у таких повідомленнях говорять про втрати саме внаслідок бойових дій чи обстрілів із боку противника.

За цей час противник 8 разів порушив режим припинення вогню, при цьому зафіксовано один випадок застосування озброєння, забороненого мінськими угодами, мовиться в повідомленні.

Як інформують військові, порівняно з минулою добою дещо загострилася ситуація на луганському напрямку – біля села Кримське і міста Щастя. Крім того, бойовики відкривали прицільний вогонь і поблизу міста Попасної на Луганщині, а на Донеччині біля селища Шуми на околиці Торецька, селища Пісків, міст Красногорівки і Мар’їнки на околицях окупованого Донецька і села Тарамчука недалеко від Донецька.

«У разі загрози життю та здоров’ю особового складу командири ухвалювали рішення на відкриття вогню у відповідь», – наголошено в повідомленні.

«Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил», – запевнили військові.

У підтримуваному Росією збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні незаконним і терористичним, заявили, що вже під вечір, між 17.25 і 18.35, зафіксували обстріли українськими військовими з міномета позицій бойовиків біля сіл Саханка й Ужівка (колишнє Ленінське) на півдні окупованої частини Донеччини, неподалік Маріуполя. В угрупованні додали, що «інформація про жертви і пошкодження уточнюється».

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті протягом дня не робили.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних офіційно не оголошували.