Українські військові повідомили про становище на фронті і поранених за день

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня станом на 18-у годину. За цим повідомленням, протягом дня внаслідок бойових дій були поранені два військовослужбовці Збройних сил, російські гібридні сили дев’ять разів порушили режим припинення вогню, з того п’ять разів із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

У разі загрози життю військовослужбовців командири ухвалювали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл… Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – заявили військові.

У підтримуваному Росією збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні незаконним і терористичним, заявили, що «обстановка стабільна», і звинуватили українських силовиків в обстрілі Василівської насосної станції під Ясинуватою.

Про втрати бойовики нічого не згадують.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті протягом дня не робили.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.