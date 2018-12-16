Українські військові повідомили про становище на фронті на Донбасі за день і поранену цивільну людину

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня станом на 18-у годину.

За цим повідомленням, протягом дня втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, противник п’ять разів порушив режим припинення вогню, при цьому зафіксовано один випадок застосування озброєння, забороненого мінськими угодами.

Водночас внаслідок обстрілів із боку російських гібридних сил поранена одна цивільна особа, мовиться в повідомленні. Це сталося в селі Чермалик на півдні Донеччини, неподалік Маріуполя. Також на маріупольському напрямку обстріли відбулися біля села Водяне, на донецькому напрямку біля селища Піски і міста Авдіївки, на луганському – біля села Кримське.

«Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових», – запевнили у прес-центрі.

У підтримуваних і спрямовуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, не робили ніяких заяв щодо становища на фронті протягом нинішнього дня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Нині ведуться розмови про оголошення чергового перемир’я, новорічно-різдвяного.

Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.