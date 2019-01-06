Військові: за день не було жодного обстрілу

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили, що протягом усього часу від початку доби до 18-ї години порушень режиму припинення вогню з боку противника не обліковано.

«Водночас, незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових», – запевнили у прес-центрі.

У підтримуваних і спрямовуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, не робили ніяких заяв щодо становища на фронті протягом нинішнього дня – Святвечора напередодні Різдва за юліанським календарем.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

Станом на середину листопада 2018-го, повідомляли в ООН, число загиблих цивільних осіб перевищило 3 тисячі, а число поранених цивільних на той час майже сягнуло 9 тисяч.