Українські військові повідомили про становище на фронті і порушення перемир’я на Донбасі за день

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили, що протягом усього часу від початку доби до 18-ї години внаслідок обстрілів противника, здійснених на порушення нині чинного режиму припинення вогню, був поранений один український військовослужбовець. За цим повідомленням, за цей час обліковано чотири випадки порушення перемир’я противником.

Обстріли були здійснені з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї поблизу хутора Вільний на луганському напрямку, біля селища Луганське на світлодарському напрямку, селища Березове на донецькому напрямку і поблизу села Павлопіль на маріупольському напрямку, повідомили військові.

У підтримуваних і спрямовуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, не робили ніяких заяв щодо становища на фронті протягом нинішнього дня – Різдва за юліанським календарем.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

Станом на середину листопада 2018-го, повідомляли в ООН, число загиблих цивільних осіб перевищило 3 тисячі, а число поранених цивільних на той час майже сягнуло 9 тисяч.