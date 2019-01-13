Українські військові повідомили про порушення перемир’я на фронті і поранених за день

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня станом на 18-у годину. За цим повідомленням, протягом дня внаслідок обстрілів із боку противника були поранений один військовослужбовець Об’єднаних сил, російські гібридні сили десять разів порушили режим припинення вогню.

За повідомленням, у зоні дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» були обстріляні місцевості біля міста Красногорівка, що на захід від окупованого Донецька, поблизу міста Авдіївка, біля селища Піски на північно-західній околиці Донецька і поблизу селища Лебединське, що неподалік Маріуполя; в зоні дії оперативно-тактичного угруповання «Північ» були обстріляні місцевості біля селища Новгородське, що на південь від Торецька і на захід від окупованої Горлівки – всі попередні місцевості в Донецькій області, – і поблизу селища Новотошківське на Луганщині, що поблизу міста Золотого.

«Незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових», – запевнили у прес-центрі.

У підтримуваному і спрямовуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили, що українські силовики вдень 13 січня обстріляли його позиції в селищі Жабичеве, що на півночі Донецька і також відоме як Жабуньки й лежить поруч із селищем Піски – яке, як мовилося у зведенні ООС, обстріляли російські гібридні сили. Ще один обстріл, про який заявляють бойовики, стався теж удень по їхніх позиціях у селі Широка Балка на захід від Горлівки – поруч із ним лежить селище Новгородське, яке, за даними зведення ООС, зазнало обстрілу російських гібридних сил. Про свої втрати це угруповання нічого не повідомляє.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті протягом дня не робили.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

Станом на середину листопада 2018-го, повідомляли в ООН, число загиблих цивільних осіб перевищило 3 тисячі, а число поранених цивільних на той час майже сягнуло 9 тисяч.