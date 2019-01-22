Бойовики поранили працівника ДСНС на ремонті газопроводу – військові

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили, що ці сили обстріляли місце ремонту газопроводу і поранили працівника ДСНС.

Як мовиться в повідомленні про становище на фронті протягом дня станом на 18-у годину, за цей час це був єдиний обстріл і єдиний потерпілий.

За повідомленням, це сталося у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід»: із кулеметів великого калібру і стрілецької зброї противник обстріляв представників Державної служби з надзвичайних ситуацій України зі складу Об’єднаних сил, які здійснювали гуманітарне розмінування для забезпечення ремонтних робіт на газогоні поблизу міста Мар’їнка, що лежить на західній околиці окупованого Донецька. Був поранений сержант служби цивільного захисту ДСНС, йому надана медична допомога, наразі його життю і здоров’ю ніщо не загрожує.

Раніше 22 січня про цей інцидент у прес-центрі повідомляли, що зірваний нині режим тиші був запроваджений 14 січня для проведення ремонтних робіт на газогоні «Мар’їнка – Красногорівка» з метою відновити газопостачання населених пунктів Мар’їнського району. Після поранення працівника ДСНС «у подальшому ворог веденням вогню намагався не допустити медиків до евакуації» потерпілого, повідомили у прес-центрі. «Військові частини, що діють на Курахівському напрямку, вжили адекватних заходів…, чим забезпечили евакуацію та надання допомоги постраждалому», – мовилося в повідомленні.

«Підрозділи Об’єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються. Об’єднані сили продовжують непохитно виконувати завдання на стримування російської агресії. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових», – заявили також у прес-центрі.

У підтримуваному і спрямовуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили, що українські силовики обстріляли вдень його позиції на західній околиці Донецька з мінометів калібру 120 міліметрів. Названа місцевість лежить біля Мар’їнки, де бойовики перед тим обстріляли місце ремонту газогону.

Про свої втрати це угруповання нічого не повідомляє, заявивши, що інформації про це ще немає.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті протягом дня не робили.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на листопад 2017 року. За повідомленнями, днями Моніторингова місія ООН із прав людини в Києві заявила, що станом на кінець 2018 року число загиблих унаслідок цієї агресії склало від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей. Серед загиблих, за цими даними, 3 тисячі 300 були цивільними, 4 тисячі – військовослужбовцями українських силових структур, а 5 тисяч 500 – бойовиками російських гібридних сил.