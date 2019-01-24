Українські військові повідомили про становище на фронті на Донбасі протягом дня

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня станом на 18-у годину.

За цим повідомленням, протягом нинішньої доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, противник тричі порушив режим припинення вогню.

Обстріли відбулися у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу селища Кримське на Луганщині, де противник стріляв із мінометів калібру 120 міліметрів, а у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» – біля сіл Водяне (там стріляли з гранатометів і працював снайпер) і Гнутове (обстрілювали з автоматичних гранатометів і кулеметів великого калібру), обидва неподалік Маріуполя.

«Підрозділи, що обороняються, придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів… Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових», – запевнили у прес-центрі.

У підтримуваному і спрямовуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, стверджують, що військовослужбовці Збройних сил України вранці стріляли «в напрямку» Василівської помпової станції Південнодонбаського водгону біля окупованої Ясинуватої.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті протягом дня не робили.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за останніми публічно оголошеними даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на листопад 2017 року. За повідомленнями, днями Моніторингова місія ООН із прав людини в Києві заявила, що станом на кінець 2018 року число загиблих унаслідок цієї агресії склало від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей. Серед загиблих, за цими даними, 3 тисячі 300 були цивільними, 4 тисячі – військовослужбовцями українських силових структур, а 5 тисяч 500 – бойовиками російських гібридних сил.