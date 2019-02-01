Українські військові повідомили про становище на фронті на Донбасі за день

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня станом на 18-у годину.

За цим повідомленням, протягом нинішньої доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, противник двічі порушив режим припинення вогню, з того один раз із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Обстріли відбулися у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу села Павлопіль неподалік Маріуполя, а у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» – біля хутора Вільний (частини міста Золотого, що поділене лінією фронту на вільну й окуповану частини).

«Підрозділи, що обороняються, придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових», – запевнили у прес-центрі.

У підтримуваному і спрямовуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, стверджують, що українські підрозділи обстріляли його позиції на північній околиці окупованого Донецька, в селищі Жабичеве, що також відоме як Жабуньки, біля зруйнованого донецького аеропорту. Про свої втрати це угруповання нічого не повідомляє.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті протягом дня не робили.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із них 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.