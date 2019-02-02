Українські військові повідомили про становище і поранених на фронті на Донбасі протягом дня

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня станом на 18-у годину.

За цим повідомленням, протягом нинішньої доби внаслідок обстрілів був поранений один військовослужбовець Об’єднаних сил, а самих обстрілів за цей час було шість.

Були обстріляні у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» місцевості біля хутора Вільний (частини міста Золотого на Луганщині, що поділене лінією фронту на вільну й окуповану частини), селища Травневого на північ від окупованої Горлівки і Луганського на південь від Світлодарська, на так званій Світлодарській дузі (Донецька область). А у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» зазнали обстрілів місцевості біля селища Широкине на півдні Донеччини, неподалік Маріуполя, і міста Красногорівки на схід від окупованого Донецька.

У підтримуваному і спрямовуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, стверджують, що військовослужбовці Збройних сил України вранці обстріляли їхні позиції в місті Ясинувата і в селі Спартак на північній околиці Донецька, а під вечір у селі Крута Балка на околиці окупованої Ясинуватої. Там також визнали загибель одного свого бойовика протягом попередньої доби, а про втрати за 2 лютого не повідомляють.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті протягом 2 лютого не робили.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із них 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.