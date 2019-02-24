Українські військові повідомили про обстріли і втрати на фронті на Донбасі протягом дня

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про обстріли, в тому числі житлових кварталів, і втрати на фронті на Донбасі станом на 18-у годину.

За цим повідомленням, протягом нинішньої доби внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув і двоє були поранені, а самих обстрілів за цей час було 12, і кожен був із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Крім того, рано-вранці, близько 5-ї години, під мінометні обстріли потрапили житлові забудови вільної частини міста Золоте (частина міста перебуває під окупацією) і села Олександрівка неподалік окупованого Первомайська на Луганщині. «При цьому повністю зруйновані чотири житлові будинки. Наявність постраждалих та характер руйнувань уточнюються», – мовиться в повідомленні.

Обстріли опорних пунктів і позицій підрозділів Об’єднаних сил сталися у зонах відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» і «Північ» по шість разів.

Зокрема, в ОТУ «Схід» по двічі були обстріляні місцевості біля села Водяне і Лебединське, по разу село Павлопіль (усі три на півдні Донецької області, неподалік Маріуполя) і селище Піски на околиці окупованого Донецька.

А в ОТУ «Північ» двічі обстріляли місцевість біля села Новозванівка, по разу села Катеринівка й Новоолександрівка і частини міста Золотого, відомі як Золоте-4 і Золоте-1 біля окупованого Первомайська на Луганщині.

«Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, дали противнику адекватну відповідь зі штатного озброєння, яке не заборонене мінськими угодами. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових», – заявили у прес-центрі.

У підтримуваному і спрямовуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, стверджують, що військовослужбовці Збройних сил України обстрілювали позиції бойовиків у селищі Доломітне на північній околиці окупованої Горлівки, на півдні Донеччини в селах Ужівка і Верхньошироківське (бойовики досі продовжують називати їх колишніми назвами «Ленінське» і «Октябр»; ці села розташовані неподалік згаданих в українському зведенні Водяного, Лебединського і Павлополя), і в місті Ясинуватій і сусідньому селі Василівка. Про свої втрати це угруповання нічого не повідомляє.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті протягом дня не робили.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із них 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.