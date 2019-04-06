Українські військові повідомили про становище на фронті на Донбасі протягом дня

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня станом на 18-у годину.

За цим повідомленням, протягом нинішньої доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, противник здійснив сім обстрілів, із них два з застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Обстріли були здійснені біля селища Зайцеве неподалік окупованої Горлівки, розділеного лінією фронту, села Павлопіль на півдні Донеччини, неподалік Маріуполя (в цих двох місцях противник застосував міномети калібру 120 міліметрів), селищ Опитне і Піски на околиці окупованого Донецька і там же поруч біля Авдіївки, біля села Старогнатівки, що східніше від Волновахи, і біля села Широкине недалеко від Маріуполя.

«На ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь… Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових», – запевнили у прес-центрі.

У підтримуваному і спрямовуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, стверджують, що обстрілів із боку українських силовиків зазнали селище шахти «Трудівська» на західній околиці окупованого Донецька, через що був поранений місцевий мешканець, а також селище шахти імені Гагаріна на північно-західній околиці Горлівки, через що в одному з будинків побита шибка і пошкоджена неуточнена побутова техніка.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на лінії фронту за день не робили.

Про свої втрати обидва угруповання нічого не повідомляють.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове припинення вогню, починаючи з півночі 8 березня 2018 року, цього разу «весняне», з нагоди Міжнародного жіночого дня. При цьому, на відміну від попередніх таких домовленостей, російська сторона конфлікту не дала ніяких гарантій його дотримання. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із них 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.