Українські військові повідомили про становище на фронті на Донбасі за день

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня станом на 18-у годину.

За цим повідомленням, протягом нинішньої доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, противник шість разів порушив режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених мінськими угодами 82-міліметрових мінометів.

Чотири з цих обстрілів сталися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: по двічі біля села Широкине, що на півдні Донеччини неподалік Маріуполя, і біля селища Піски на околиці окупованого Донецька, ще два – в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: біля села Травневе на Донеччині, що поблизу окупованої Горлівки, і біля міста Золоте-4 на Луганщині.

«На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь… Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – запевнили військові.

У підтримуваних і спрямовуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частину Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, своїх заяв про становище на фронті протягом дня не робили.

Українська сторона виступила на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі з ініціативою оголосити про чергове припинення вогню, цього разу «великоднє», яке мало б набути чинності 18 квітня, – але через опір російської сторони і підконтрольних їй угруповань це перемир’я так і не змогли узгодити

Припинення вогню не раз проголошувалися раніше, при цьому як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Зокрема, про попереднє таке припинення вогню, починаючи з півночі 8 березня 2018 року, «весняне», з нагоди Міжнародного жіночого дня, оголошувала Тристороння контактна група, – але вже тоді при цьому, на відміну від попередніх таких домовленостей, російська сторона конфлікту не дала ніяких гарантій його дотримання. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушувалося постійно.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із них 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.