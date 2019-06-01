Українські військові повідомили про становище на фронті на Донбасі за день (виправлено)

(У першій версії новини була неповно подана позиція ООС)

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня.

За цим повідомленням, протягом нинішньої доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, противник тричі порушив режим припинення вогню.

Усі випадки порушення режиму тиші відбулись у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» на Донеччині. Обстріли сталися біля села Павлополя на півдні Донеччини, що недалеко від Маріуполя, біля селища Верхньоторецького, що на північ від окупованої Ясинуватої, і біля Авдіївки, що лежить поблизу Ясинуватої і північної частини окупованого Донецька.

«На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь», – заявили українські військові.

У підтримуваному і спрямовуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, стверджують, що обстрілів із боку українських силовиків удень зазнав так званий район «Вольво-центру» на півночі окупованого Донецька, а вже ввечері – село Ужівка на півдні окупованої частини Донеччини, яке бойовики досі називають колишньою назвою «Ленінське». Вони твердять, що внаслідок цього обстрілу зазнав поранення мирний мешканець села.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, зі свого боку, стверджують про вечірній обстріл із боку Збройних сил України селища Донецького, що неподалік окупованої Голубівки, внаслідок чого, за їхніми словами, була поранена мешканка селища.

Незалежних даних про ці події наразі немає. Обидва угруповання також нічого не повідомляють про свої втрати.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. Останнім часом навіть таких домовленостей досягати не вдавалося, або ж російські гібридні сили заявляли, що скасовують їх в односторонньому порядку. При цьому сторони заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із них 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.