Українські військові повідомили про становище на фронті на Донбасі протягом дня

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня.

За цим повідомленням, протягом нинішньої доби внаслідок обстрілів противника один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав бойових травм, а самих цих обстрілів було шість, у тому числі з застосуванням заборонених Мінськими угодами озброєнь великого калібру.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» таких обстрілів було чотири: біля сіл Водяного, Лебединського і Широкиного (усі на півдні Донеччини, неподалік Маріуполя) і біля міста Красногорівки, що на околиці окупованого Донецька; а районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» їх було два, обидва біля села Травневого, що на північ від окупованої Горлівки.

«На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь», – запевнили військові.

У підтримуваному і спрямовуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, стверджують, що обстрілів із боку українських силовиків зазнало селище шахти імені Гагаріна в Горлівці – саме з нього, за даними української сторони, був здійснений один із обстрілів Травневого.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на лінії фронту за день не робили.

Про свої втрати обидва угруповання нічого не повідомляють.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. Останнім часом навіть таких домовленостей досягати не вдавалося, або ж російські гібридні сили заявляли, що скасовують їх в односторонньому порядку. При цьому сторони заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із них 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.