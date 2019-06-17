Українські військові повідомили про становище і поранених на фронті на Донбасі

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом попереднього дня й ночі

За цим повідомленням, за добу 16 червня двоє українських військових були поранені, російські гібридні сили 30 разів порушили режим припинення вогню, з того двічі з озброєння, забороненого мінськими домовленостями: 23 рази в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» і 7 разів у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

А вже протягом 17 червня таких обстрілів було 7 (5 у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» і 2 в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»), за цей час втрат серед українських військовослужбовців немає.

«На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь із озброєння, що не суперечить мінським домовленостям… Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», – запевнили військові.

У підтримуваному і спрямовуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили про 18 порушень перемир’я з боку українських військ за попередню добу, В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, – про 2 порушення «режиму тиші» українськими силовиками за той же день.

Про свої втрати обидва угруповання нічого не повідомляють.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. Останнім часом навіть таких домовленостей досягати не вдавалося, або ж російські гібридні сили заявляли, що скасовують їх в односторонньому порядку. При цьому сторони заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із них 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.