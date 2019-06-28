Українські військові повідомили про становище на фронті на Донбасі протягом дня

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня.

За цим повідомленням, протягом нинішнього дня втрат серед українських військовослужбовців немає, російські гібридні сили від початку доби 14 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі з озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Вісім таких обстрілів відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», чотири – в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

У підтримуваних і спрямовуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, своїх заяв про становище на фронті і свої втрати за день на цей час не робили.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом іще на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із них 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.