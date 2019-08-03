Українські військові повідомили про становище і поранених на фронті на Донбасі за день

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті від початку доби.

За цим повідомленням, протягом нинішнього дня був поранений один український військовослужбовець, російські гібридні сили від початку доби шість разів порушили режим припинення вогню.

Два з цих обстрілів сталися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: біля міста Мар’їнки на околиці окупованого Донецька і біля села Павлополя на півдні Донеччини, неподалік Маріуполя. Ще чотири обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: у місцевості Майорськ і біля селища Південного, обидва на околиці окупованої Горлівки, біля селища Новолуганського на так званій Світлодарській дузі неподалік (усі на півночі Донецької області), а також біля села Кримського на Луганщині.

Про можливу реакцію українських військовослужбовців на ці обстріли нічого не сказано, лише зазначено, що «підрозділи Об’єднаних сил до виконання завдань готові».

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, своїх заяв про становище на лінії фронту за день не робили.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, заявляють про три обстріли з боку українських силовиків: два біля села Логвинового, що неподалік окупованого Дебальцевого (це Донецька область, але цю суміжну з Луганщиною ділянку контролюють бойовики «ЛНР»), а також біля міста Первомайська на Луганщині. За твердженнями бойовиків, у них втрат немає.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове припинення вогню, починаючи з півночі 21 липня, так зване «літнє» або «хлібне». Воно, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно, але інтенсивність цих порушень наразі менша, ніж попередніми разами.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом іще на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із яких було 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.