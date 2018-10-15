Військові повідомили про загиблих і поранених у боях на Донбасі за день

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про загиблих і поранених у боях українських військових протягом дня станом на 18-у годину.

Як мовиться в повідомленні, в перебігу бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув і двоє були поранені. За цей час противник 12 разів порушив режим припинення вогню, при цьому озброєння, заборонене мінськими домовленостями, не застосовувалося.

За повідомленням, прицільним вогнем із гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї були обстріляні населені пункти Кримське (на Луганщині), Авдіївка, Піски, Чермалик, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине (на Донеччині).

При цьому в повідомленні наголошено: «У разі загрози життю та здоров’ю особового складу командири ухвалювали рішення на відкриття вогню у відповідь».

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – запевняють військові.

У підтримуваних Росією збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні незаконними і терористичними, не робили ніяких заяв щодо становища на фронті протягом нинішнього дня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.