Українські військові повідомили про становище і поранених на фронті на Донбасі за день

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня станом на 18-у годину.

За цим повідомленням, протягом нинішньої доби внаслідок обстрілів був поранений один військовослужбовець Об’єднаних сил, а самих обстрілів за цей час було шість, із того п’ять із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Були обстріляні у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» місцевості біля сіл чи селищ Лебединське, Водяне і Павлопіль на півдні Донеччини, неподалік Маріуполя, і Піски на околиці окупованого Донецька, а у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» – околиці села Катеринівка на Луганщині.

«Підрозділи, що обороняються, у відповідь придушували ворожий вогонь шляхом застосування чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових», – запевнили у прес-центрі.

У підтримуваному і спрямовуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, стверджують, що військовослужбовці Збройних сил України вранці обстріляли позиції бойовиків у селах Пікузи, Азов (в угрупованні їх досі називають колишніми назвами «Комінтернове» і «Дзержинське») і Саханка на півдні Донеччини, неподалік згаданих в українському повідомленні Лебединського і Водяного, вдень обстрілювали позиції бойовиків на північних околицях Донецька, що неподалік згаданих в українському зведенні Пісків, а ввечері обстріляли їхні позиції в селищі Крута Балка на околиці окупованої Ясинуватої. Про свої втрати це угруповання нічого не повідомляє.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті протягом дня не робили.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із них 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.