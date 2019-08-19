Українські військові повідомили про становище і поранених на фронті на Донбасі за день

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті від початку доби.

За цим повідомленням, протягом нинішнього дня був поранений один український військовослужбовець, російські гібридні сили від початку доби шість разів порушили режим припинення вогню.

Із метою заподіяння якнайбільшої шкоди українським військовослужбовцям на одному з напрямків ворог застосував безпілотний літальний апарат, споряджений гранатометним пострілом (ВОГ-25), повідомили також у штабі.

Це сталося при одному з двох обстрілів поблизу Павлополя на півдні Донеччини, внаслідок яких і був поранений український боєць.

Решта обстрілів цього дня, як і два згадані, теж відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: біля Новотроїцького, Талаківки і двічі біля Водяного.

Ні про які дії українських військовослужбовців у відповідь на ці обстріли нічого не сказано.

У підтримуваних і спрямовуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, своїх заяв про становище на фронті і свої втрати за день на цей час не робили.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове припинення вогню, починаючи з півночі 21 липня, так зване «літнє» або «хлібне». Воно, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно, але інтенсивність цих порушень наразі менша, ніж попередніми разами.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом іще на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із яких було 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.