Українські військові повідомили про становище на фронті на Донбасі за день

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, який був перебіг подій на фронті від початку доби.

За цим повідомленням, російські гібридні сили від початку доби дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

Про будь-які можливі втрати української сторони нічого не згадано, як і не згадано ні про які дії у відповідь на обстріли.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» сталося чотири обстріли: біля села Миколаївки, що на південь від окупованого Докучаєвська, і тричі біля села Водяного неподалік Маріуполя, в Донецькій області.

А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» обстрілів було п’ять: двічі біля селища Новолуганського на так званій Світлодарській дузі, біля селища Луганського там же, на околиці окупованої Горлівки, і двічі біля селища Зайцевого, теж на одній із околиць Горлівки (всі в Донецькій області).

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, стверджують про низку обстрілів об’єктів у кількох селищах на околицях Горлівки: селища шахти 6/7, селища шахти імені Гагаріна, селищ Доломітне, Гольмовський і Зайцеве (останнє – те саме, що й в українському зведенні, частина його перебуває нині під окупацією).

Також у цьому угрупованні заявляють про обстріл із боку Збройних сил України спостерігачів ОБСЄ і групи бойовиків, що прибула з ними, біля села Пікузів на півдні Донеччини, неподалік Маріуполя (бойовики досі називають його колишньою назвою «Комінтернове»).

В СММ ОБСЄ на цей час нічого не повідомляли про такий імовірний обстріл, що нібито стався ще ополудні, хоча, як правило, в разі таких ситуацій, як обстріл патруля, повідомляють про них оперативно.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини і бойовики якого контролюють і суміжну з Луганщиною ділянку фронту на Донеччині біля межі двох областей, заявили про обстріл села Нижнього Лозового – саме з нього, за даними української сторони, обстрілювали селище Луганське.

Обидва угруповання нічого не повідомляють про свої втрати за день.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове припинення вогню, починаючи з півночі 21 липня, так зване «літнє» або «хлібне». Воно, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно, але інтенсивність цих порушень наразі менша, ніж попередніми разами.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом іще на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із яких було 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.