Українські військові повідомили про становище на фронті на Донбасі

У пресцентрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, який був перебіг подій на фронті за попередній день, 31 грудня, і за нинішній ранок.

За цим повідомленням, за цей час російські гібридні сили п’ять разів порушили режим припинення вогню 31 грудня, а вночі і вранці 1 січня «вогневої активності не проявляли». Втрат із українського боку немає.

Порушення 31 грудня сталися біля Авдіївки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» і ще чотири в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: двічі поруч із селищем Зайцевим, що на північній околиці окупованої Горлівки, а також біля селища Новолуганського, що на північний схід від Горлівки, на так званій Світлодарській дузі, і біля села Кримського на Луганщині.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, стверджують про два обстріли з боку українських військових протягом 31 грудня – біля селища шахти «Трудовська» на західній околиці окупованого Донецька і біля села Спартак на північній околиці Донецька – воно лежить неподалік Авдіївки, про обстріл якої бойовиками повідомляли українські військові.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті наразі не робили.

Про свої втрати обидва угруповання нічого не повідомляли.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань. За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.