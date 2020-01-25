Українські військові повідомили про дії противника на фронті і поранених на Донбасі за день

У пресцентрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, до яких дій вдавався противник на фронті, і про поранених на Донбасі від початку доби.

Зокрема, за цим повідомленням, за цей час російські гібридні сили сім разів порушили режим припинення вогню, в тому числі з заборонених мінськими угодами калібрів, унаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил поранений.

Шість із обстрілів відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» на Донеччині: двічі біля села Павлополя на півдні області, недалеко від Маріуполя, а також біля села Березового, що поруч із окупованим Докучаєвськом, поруч із селищем Пісками, що прилягають до руїн колишнього Донецького аеропорту, неподалік міста Авдіївки і поблизу селища Верхньоторецького, що між Авдіївкою і окупованою Горлівкою. Ще один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме неподалік села Катеринівки, що між Попасною і Золотим на Луганщині.

Ні про які дії у відповідь на ці обстріли нічого не повідомлено, лише є традиційна, майже щоденна фраза: «Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника».

При цьому раніше 25 січня, в полуденному зведенні Міністерства оборони, яке було оприлюднене ще до поранення українського бійця, було зазначено, що у відповідь на три обстріли, здійснені на той час, «в одному випадку підрозділам Об’єднаних сил довелося відповідати противнику вогнем з піхотних засобів».

Також раніше 25 січня в пресцентрі Об’єднаних сил, повідомляючи про поранення одного військовослужбовця внаслідок прицільного вогню, заявляли: «Оскільки такі дії збройних формувань Російської Федерації мають постійний характер, це свідчить про небажання мілітарної окупаційної влади та її кремлівських кураторів просуватися з мирним процесом на сході України, попри рішучу налаштованість української сторони на дипломатичне врегулювання конфлікту».

Крім того, ще одне повідомлення пресцентру цього дня стосувалося тактики противника, яку назвали «веденням війни з-за спини».

Ідеться про те, що російські гібридні формування протягом попереднього тижня, отримавши від Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомлення про запуски її безпілотників, у той самий час і в тих самих районах використовували свої безпілотники для здійснення повітряної розвідки і корегування вогню артилерії й мінометів. За даними пресцентру, також саме в той час відбувалося збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку російських гібридних військ, у тому числі з використанням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

«Таким чином, окупанти ведуть повітряну розвідку, використовуючи як прикриття безпілотні літальні апарати СММ ОБСЄ», – заявили українські військові.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, стверджують про обстріл селища Ясного на околиці Докучаєвська – саме з ним межує через лінію фронту обстріляне Березове з українського зведення.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті наразі не робили.

Про свої втрати обидва угруповання нічого не повідомляли.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань. За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.