Українські військові повідомили про становище на фронті протягом дня

У пресцентрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, який був перебіг подій на фронті від початку доби станом на 17-у годину.

За цим повідомленням, за цей час у день Великодня російські гібридні сили один раз порушили режим припинення вогню, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Обстріл стався біля селища Пісків, що на північно-західній околиці окупованого Донецька, біля руїн колишнього Донецького аеропорту.

При цьому в пресцентрі наголосили: «На зухвалу провокацію російських найманців українські військовослужбовці відповіли прицільним вогнем зі штатного озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати противника на всій лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню, та готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків… Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою».

Крім того, мовиться в повідомленні, в районі проведення операції вживаються всі необхідні заходи для недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС, випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявляють про ранковий обстріл із боку українських силовиків «у бік» окупованого міста Ясинуватої, а також селища шахти «Трудовська» на західній околиці Донецька.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті за нинішній день наразі не робили.

Обидва угруповання також нічого не згадують про свої можливі втрати.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно. А останнім часом інтенсивність порушень помітно зростала.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за останніми оприлюдненими оцінками ООН станом іще на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань. За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.