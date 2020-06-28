Українські військові повідомили про становище на фронті протягом дня

У пресцентрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, який був перебіг подій на фронті від початку доби станом на 17-у годину.

За цим повідомленням, за цей час російські гібридні сили два рази порушили режим припинення вогню, серед того і з застосуванням заборонених мінськими домовленостями озброєнь. Втрат серед українських військових унаслідок цих обстрілів не було; про можливі втрати з інших причин не повідомляється.

При цьому в повідомленні наголошено: «На дії противника, які несли загрозу життю і здоров’ю військовослужбовців, наші захисники відкривали вогонь у відповідь… Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою… Об’єднані сили й надалі відповідатимуть на порушення режиму припинення вогню, якщо дії окупантів нестимуть пряму загрозу як військовим, так і цивільним громадянам».

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявляють про один обстріл у бік захопленої ним території з боку українських сил. В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті за нинішній день наразі не робили. Обидва угруповання також нічого не згадують про свої можливі втрати.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за останніми оприлюдненими оцінками ООН станом іще на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань. За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.