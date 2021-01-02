Українські військові повідомили про становище на фронті на Донбасі за день

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про становище на фронті на Донбасі за день станом на 17-у годину.

Протягом дня на той час у районах відповідальності українських військ «спостерігалася тиша», мовиться в повідомленні.

«Вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано… Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – заявили в пресслужбі.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили натомість про два обстріли його позицій українськими військами, один із яких, за цією заявою, стався вже ввечері, після 17-ї години.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті за останній час наразі не робили.

Обидва угруповання також нічого не згадують про свої можливі втрати.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть. На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні чотири українські військовослужбовці, ще близько 25 були поранені.