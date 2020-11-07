Загиблий на Донбасі військовий не був бойовою втратою – ЗМІ

Український десантник, про загибель якого вранці 7 листопада повідомила низка волонтерів, активістів і політиків, а слідом за ними й засобів інформації, не належав до бойових втрат, повідомили ЗМІ з посиланням на пресслужбу Об’єднаних сил.

За повідомленнями, зокрема, видання «Українська правда», «Громадського» телебачення і телевізійного «24-го каналу», у штабі операції Об’єднаних сил не називали конкретної причини смерті військового, але уточнили, що ця смерть напевно не належить до бойових втрат і що станом на 19-у годину того дня бойових втрат на Донбасі від початку доби не зафіксовано.

Раніше 7 листопада колишній учасник бойових дій на Донбасі, а нині волонтер Володимир Правосудов, який виступає в соцмережах як «Володимир Штурм», повідомив у фейсбуці про загибель уранці того дня на Донбасі 20-річного військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, місцем постійного базування якої є Львів.

При цьому, за його версією, боєць родом зі Львівщини загинув «о 6.00 год. ранку в районі станиця Половінкино на передовій».

Дані про смерть бійця підтвердили й із інших джерел, зокрема у Львівській обласній державній адміністрації.

Повідомлення про його загибель масово поширювали інші користувачі, серед них відомі волонтери, колишні бійці чи й політики.

У коментарях до цих дописів порушували питання про те, як сприймати заяви влади України про збереження перемир’я на лінії фронту і чому про загибель військового не повідомляли у зведеннях штабу ООС, у яких запевнялося, що протягом доби 7 листопада станом на 17-у годину обстрілів із боку російських гібридних сил і бойових втрат із боку українських військових не було.

Згадане в первісному повідомленні як місце події село Половинкине, єдине з такою назвою в Україні, лежить у Старобільському районі Луганської області, в глибокому тилу за пів сотні кілометрів від передової.

Пресслужба Об’єднаних сил, як правило, повідомляє тільки про бойові втрати українських військ на лінії фронту, але вкрай рідко подає повідомлення про небойові втрати.

Також на цей час ніяких повідомлень про можливі бойові втрати не подавала 80-а ОДШБр.

У Збройних силах України дані про загиблих військовослужбовців – безповоротні втрати – поділяють на бойові і небойові.

До бойових безповоротних втрат належать особи, які загинули під час виконання бойового завдання, від застосування противником зброї масового ураження, інших видів зброї, померли унаслідок поранення, контузії, каліцтва, хвороби та з інших причин під час бойової обстановки, перебуваючи в полоні (заручниках), загинули унаслідок подій і нещасних випадків під час виконання бойових завдань.

До інших загиблих (померлих) належать особи, які померли від захворювання та з інших причин, не пов’язаних з участю у бойових діях, покінчили життя самогубством, загинули від необережного поводження зі зброєю, через порушення заходів безпеки, внаслідок позастатутних відносин, в аваріях, катастрофах та інших випадках, не пов’язаних із виконанням завдань та бойових завдань.