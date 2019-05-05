Військові підтвердили зникнення бійця, про загибель якого заявили бойовики

Українські військові підтвердили зникнення днями під час бою одного з бійців, про загибель якого раніше 5 травня заявили бойовики.

Як повідомили у 35-й окремій бригаді морської піхоти, випадок стався «днями», без уточнення, коли саме, біля села Миколаївки – воно лежить на південь від окупованого Докучаєвська на Донеччині.

За повідомленням бригади у фейсбуці, українські військові виявили спробу противника пробратися в тил і змусили його до відступу, резервна група почала переслідувати ворога і опинилася під обстрілом, при цьому в перебігу бою один із українських воїнів зник.

«У районі негайно розпочала роботу група пошуку та евакуації. Водночас командування бригади морської піхоти звернулося до міжнародних спостерігачів щодо встановлення режиму припинення вогню на цій ділянці. Однак ворог на поступки не пішов та продовжував обстріли, тим самим завадивши провести ретельний пошук зниклого бійця», – мовиться в повідомленні.

«Сьогодні стало відомо, що тіло українського військовослужбовця може перебувати у морзі одного з міст на окупованій території. На даний час ми вживаємо усіх заходів щодо ідентифікації загиблої особи та, в разі підтвердження інформації, повернення тіла нашого побратима», – заявили військові.

Раніше 5 травня бойовики з підтримуваного і спрямовуваного Росією незаконного збройного сепаратистського угруповання «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили, що в них у моргу перебуває тіло українського військового – за їхнім твердженням, той був важко поранений під час бою, і медики бойовиків не змогли його врятувати. За версією угруповання, в тому бою його члени відбили «диверсійно-розвідувальну групу» українських військ. Дати, коли це сталося, бойовики теж не назвали.

В українських зведеннях за попередні дні про зниклих безвісти військовослужбовців не згадували. Як припускають коментатори в соцмережах, причиною мовчання про це могла бути надія, що противник може не знати про зниклого бійця і не шукатиме його, і тому вдасться повернутися до своїх.