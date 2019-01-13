ЗСУ ліквідували одного окупанта у відповідь на провокації – ООС

Протягом минулої доби, 12 січня, російські гібридні сили на сході України тричі порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил (ООС). Внаслідок обстрілів жоден український військовослужбовець не постраждав.

У ранковому зведенні штабу ООС зазначено, що противник відкривав вогонь із БМП-1 по українських позиціях в районі селища Новотошківське, з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів – в районі хутора Вільний та з гранатометів і стрілецької зброї поблизу міста Авдіївки на Донецькому напрямку.

Підрозділи Об’єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби, сказано в повідомлення. За даними розвідки, 12 січня, один окупант загинув та один отримав поранення.

В угрупованні «ДНР», у свою чергу, заявили про 7 обстрілів їхніх позицій, про втрати не повідомляють.

А представники угруповання «ЛНР» повідомили про 2 обстріли їхніх позицій, про втрати також не повідомляють.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

Станом на середину листопада 2018-го, повідомляли в ООН, число загиблих цивільних осіб перевищило 3 тисячі, а число поранених цивільних на той час майже сягнуло 9 тисяч.