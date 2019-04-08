ОПЕК і союзники можуть наростити видобуток нафти з червня – Росія

Росія прагне в червні на зустрічі у форматі «ОПЕК+» досягти угоди про зростання обсягів видобутку нафти. Підставою член російської групи переговірників із цих питань Кирило Дмитрієв назвав 8 квітня поліпшення ринкових умов і падіння запасів сировини у ключових споживачів, інформує Reuters.

«Цілком можливо, що… (ОПЕК та її союзники) в червні цього року (ОПЕК та її союзники – ред.) можуть вирішити відмовитися від скорочення поставок і згодом збільшити обсяги виробництва. Це рішення буде означати не закінчення угоди, а підтвердження того, що учасники продовжують координувати свої зусилля, коли важливо не тільки скорочувати, а й збільшувати випуск продукції в залежності від ринкових умов», – сказав Дмитрієв.

Близький до президента Росії Володимира Путіна керівник компанії «Роснєфть» Ігор Сєчін стверджує, що Росія втрачає частку на ринку США, які не беруть участі в скороченні виробництва та наростили обсяг виробництва до рекордного рівня близько 12 мільйонів барелів на день.

Росія і Саудівська Аравія виробляють близько 11 І 10 мільйонів барелів нафти відповідно, але за необхідності можуть збільшити видобуток досить швидко.

Упродовж останнього місяця котирування нафти регулярно оновлюють максимуми 2019 року, 8 квітня ці показники сягнули 70 доларів 71 цента за барель Brent, що відповідає рівню листопада 2018 року.