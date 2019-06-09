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09 Червень 2019, Київ 23:18
Новини | Свобода слова

Оператор «24 каналу» лежить у лікарні з інсультом після нападу в Харкові

Після нападу на журналіста поліція відкрила кримінальне провадження за трьома статтями

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Оператор «24 каналу» Вадим Макарюк лежить у лікарні з інсультом після нападу в Харкові.

На «24 каналі» повідомили, що стан оператора наразі тяжкий: внаслідок кроволиву в мозок у Макарюка стався інсульт.

7 червня оператор знімав матеріал на ринку «Барабашово», коли стався конфлікт між підприємцями та активістами. Після того, як його привезли до лікарні, він сказав, що кілька нападників бігли за ним, а потім били ногами, передає «24 канал».

Поліція відкрила кримінальне провадження за трьома статтями: погроза або насильство щодо журналіста, перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та розбій.

9 червня Макарюку виповнилося 36 років.

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