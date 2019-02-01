НАЗК припинило держфінансування партії «Опозиційний блок» через суперечки в ній

Національне агентство запобігання корупції, яке перераховує кошти з бюджету на фінансування партій, вирішило припинити фінансувати «Опозиційний блок» через внутрішньопартійні і судові суперечки.

Як повідомили в НАЗК, таке фінансування на І квартал ухвалили після того, як до агентства надійшли «офіційні звернення представників політичної партії «Опозиційний блок» щодо здійснення перерахування коштів державного фінансування та утримання від такого перерахування, а також ухвала Окружного адміністративного суду Києва стосовно заборони суб’єктам державної реєстрації здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів політичної партії «Опозиційний блок».

Зокрема, від «Опозиційного блоку» до НАЗК надійшли листи з підтвердженням реквізитів окремого рахунку для отримання бюджетного фінансування і листи з проханням до агентства утриматися від перерахування розподілених коштів на цей же рахунок, мовиться в повідомленні.

Агентство вважає, що такі суперечності є достатніми підставами для, щоб припинити перерахування політичній партії «Опозиційний блок» коштів, наданих із державного бюджету на фінансування її статутної діяльності. Рішення ухвалене «до з’ясування та усунення політичною партією обставин, що зумовили припинення перерахування коштів державного фінансування», заявили в НАЗК.

Також в агентстві повідомили, що сума коштів, наданих із державного бюджету на фінансування статутної діяльності партії «Опозиційний блок» у І кварталі 2019 року, становить 15 489 725,00 гривень, а всього на фінансування статутної діяльності цієї партії у 2019 році передбачено 61 959 000,00 гривень.

Восени 2018 року в партії «Опозиційний блок» стався розкол, коли частина її об’єдналася з партією «За життя» Вадима Рабіновича в «Опозиційну платформу – За життя» і заявила про висування співголови тодішнього «Опозиційного блоку» Юрія Бойка кандидатом на посаду президента України. Решта партії виключила цю частину зі свого складу, але через судові заборони на юридичне оформлення змін у партії була змушена зареєструвати іншу, «Опозиційний блок – Партія миру і розвитку», яка, у свою чергу, висунула на посаду президента Юрія Вілкула. Обидві партії сперечаються за спадщину первісного «Опоблоку».