В ОПУ розповіли, що Брусило робитиме на посаді заступника Єрмака

В Офісі президента України повідомили, що головними завдання новопризначеного заступника керівника Офісу президента Ігоря Брусила будуть «скеровування роботи» Служби протоколу та змістовне наповнення міжнародних візитів і заходів з участю президента.

«Продовжу скеровувати роботу Служби державного протоколу та церемоніалу президента. Проте розширяться повноваження щодо якісного змістовного наповнення та організації міжнародних візитів, робочих поїздок і заходів за участю Володимира Зеленського», – повідомив сам Ігор Брусило.

Він додав, що при потребі, займатиметься інформаційно-роз’яснювальною роботою щодо цілей закордонних візитів президента та візитів в Україну глав іноземних держав, урядів, керівників міжнародних організацій.

Наразі Брусило опікується підготовкою офіційного візиту в Україну 18-19 березня президента Литви Гітанаса Наусєди, повідомили в ОПУ.

Президент України Володимир Зеленський раніше своїм указом призначив Ігоря Брусила заступником керівника офісу глави держави.

До призначення Ігор Брусило працював заступником керівника департаменту державного протоколу та церемоніалу. Крім того, він працював в Апараті Верховної Ради у сфері забезпечення міжпарламентської взаємодії. У 2007-2011 роках перебував на дипломатичній службі в Посольстві України в Італії. Повернувся до роботи в протоколі президента у 2012 році.