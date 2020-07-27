В ОПУ з’ясовують причини проблем із завантаженням сторінки Офісу президента

Сторінка офіційного інтернет-представництва президента України у понеділок тимчасово не відкривається для користувачів. Цю інформацію Радіо Свобода підтвердила голова Департаменту інформаційної політити Офісу президента Ірина Побєдоносцева.

«Служба технічної підтримки Офісу президента з’ясовує причини. Сподіваємося, найближчим часом все буде працювати», – заявила Побєдоносцева в коментарі Радіо Свобода.

27 липня упродовж кількох годин з невідомих причин не вдається здійснити вхід на офіційну веб-сторінку Офісу президента України. Окремі користувачі у мережі висловлюють припущення, що може йтися про DDOS-атаку. Водночас усі інші ресурси, де президентська канцелярія публікує офіційну інформацію, зокрема у соцмережах, працюють справно.