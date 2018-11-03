Опитування: росіяни вважають найважливішими історичними подіями перемогу у 1945 році та анексію Криму

Найважливішими для росіян історичними подіями є перемога 1945 року і анексія Криму. Про це свідчать результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ).

63% росіян назвали найважливішою історичною подією «перемогу у великій Вінчизняній війні». 12% опитаних вважають такою анексію Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.