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03 Листопад 2018, Київ 17:03
Новини | Політика

Опитування: росіяни вважають найважливішими історичними подіями перемогу у 1945 році та анексію Криму

Росія анексувала Крим у 2014 році

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Найважливішими для росіян історичними подіями є перемога 1945 року і анексія Криму. Про це свідчать результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ).

63% росіян назвали найважливішою історичною подією «перемогу у великій Вінчизняній війні». 12% опитаних вважають такою анексію Криму.

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Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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