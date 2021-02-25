В «ОПЗЖ» заявляють про буцімто «провокацію» біля їхнього офісу в Києві

У партії «Опозиційна платформа – За життя» заявили, що біля їхнього офісу в Києві силовики буцімто затримали і обшукали автобус з охоронцями, і назвали це «черговою провокацією влади».

«На території поруч з офісом партії поліцією був затриманий автобус, в якому перебували співробітники фірми «Шторм». Цей автобус був свідомо доданий в орієнтування, оскільки раніше інший автобус цієї марки фігурував в інциденті на вулиці Ямській. Однак фото очевидців свідчать, що це було зовсім інший транспортний засіб, а не той мікроавтобус, який згодом поліція затримала біля офісу ОПЗЖ. Ми впевнені, що наказ про огляд і обшук транспортного засобу поруч з офісом нашої політичної партії є не чим іншим, як переслідуванням і спробою залякати членів і прихильників політсили, що становить конкуренцію владній команді», – йдеться в повідомленні на сайті «ОПЗЖ».

У поліції Києва, коментуючи події, про які згадує «ОПЗЖ» на вулиці Ямській (Голосіївський район) в Києві, заявили, що там о 16:00 сталася стрілянина.

«За попередньою інформацією, група осіб приїхала на автомобілі до будівельного майданчика та почала стріляти у повітря, після чого з місця події втекли. Постраждалих немає. Для затримання правопорушників у столиці введено спеціальну поліцейську операцію... У ході проведення спеціальної поліцейської операції правоохоронці затримали два автомобілі, на яких втекли зловмисники з місця події. Одну із автівок поліцейські затримали на території столиці, а іншу за межами Києва затримали наряди поліції Київської області», – повідомили у столичній поліції, вказавши, що відкрито кримінальне провадження за статтею про «хуліганство».

У коментарі Радіо Свобода в поліції Києва заявили, що поліція не проводила ніяких слідчих дій в офісі партії «ОПЗЖ».

Також у Службі безпеки України Радіо Свобода заявили, що її співробітники не мають відношення до проведення невідкладних слідчих дій біля центрального офісу партії «Опозиційна платформа – За життя».

«За попередніми даними, сьогодні стався конфлікт поблизу будівельного майданчика по вулиці Казимира Малевича у Києві. Представники кількох громадських рухів та організацій проводили акцію протесту проти будівництва. До них під’їхав мікроавтобус, в якому знаходились особи з травматичною та гладкоствольною зброєю – вони здійснили серію пострілів у протестувальників. Декільком учасникам акції були завдані ушкодження. Згодом працівники поліції знайшли схожий автомобіль біля офісу партії «ОПЗЖ». Це і стало причиною проведення невідкладних слідчих дій – тобто, вони жодним чином не пов’язані з політичною діяльністю зазначеної партії», – повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.