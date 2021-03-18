Правляча партія Угорщини «Фідес» вийшла з головного європейського правоцентристського блоку

Правляча в Угорщині націоналістична партія «Фідес» на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном вийшла з основного загальноєвропейського правоцентристського блоку через два тижні після зупинки членства її фракції у Європейському парламенті.

«Настав час попрощатися», – написала у твітері віцеголова «Фідес» Каталін Новак, опублікувавши документ, підписаний лідерами партії про те, що вони «більше не бажають зберігати своє членство в Європейській народній партії (ЄНП)».

Цей крок означає остаточний розрив «Фідес» із ЄНП, яка об’єднує основні правоцентристські партії Європи і є найбільшим єдиним виборчим блоком в Європейському парламенті. Це партія голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Рішення «Фідес» вийти з парламентської фракції на початку місяця було ухвалене відразу після того, як консервативний блок проголосував за зміну правил, що дозволяли йому припинити діяльність «Фідес» через, як повідомлялось, її неодноразові відступи від демократії.

Президент ЄНП Дональд Туск привітав рішення про вихід «Фідес» з ЄНП словами, що партія насправді «вийшла багато років тому».

Віктор Орбан закликав до створення нової європейської правої сили для «людей нашого типу». Угорський прем’єр заявив, що мав переговори із «поляками», маючи на увазі «Закон і справедливість», а також з деякими італійськими правими.

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