Влада Норвегії назвала «терактом» масову стрілянину біля гей-бару в Осло

У столиці Норвегії поліція розслідує як терористичний акт стрілянину у трьох місцях в Осло, зокрема біля популярного гей-клубу London Pub, жертвами якої в ніч на 25 червня стали двоє людей. Ще 21 людина поранена.

Підозрюваного затримали. Поліція не називає його ім’я, проте наголошує, що раніше він потрапляв у поле її зору. Мотиви того, хто стріляв, поки невідомі. Поліція вважає, що він діяв наодинці.

Неясно, чи напад був спрямований проти представників ЛГБТ-спільноти. Проте за рекомендацією поліції організатори ЛГБТ-прайду, який мав пройти до Осло у суботу, скасували його проведення.

Норвезька влада заарештувала чоловіка, підозрюваного в "ісламському тероризмі", після того, як двоє людей були вбиті та 21 поранений під час стрілянини в трьох місцях Осло, зокрема в гей-барі.

Підозрюваний – 42-річний норвежець іранського походження.

Влада повідомила, що чоловік, якого затримали невдовзі після початку стрілянини, вже був відомий антитерористичним службам.

Служба безпеки Норвегії після нападу підняла рівень тривоги до найвищого можливого – від «помірного» до «надзвичайного».

Начальник служби безпеки Роджер Берг назвав напад «екстремальним ісламістським терористичним актом» і сказав, що підозрюваний мав «довгу історію насильства і погроз», а також проблеми із психічним здоров’ям.