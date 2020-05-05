Курс «Основи сім’ї» в школах необов’язковий, посібники перевидадуть – МОН

Курс «Основи сім’ї» для учнів 10-11 класів необов’язковий, повідомило Міністерство освіти та науки України.

У відомстві пояснили, що викладання курсу можливе лише за згоди учнів або їхніх батьків. Крім того, закон забороняє залучати кошти батьків на придбання навчальних матеріалів курсів, які є складовою освітньої програми школи.

9 квітня 2020 року комісія вирішила відновити використання у закладах освіти курсу «Основи сім’ї» за умови перевидання відповідних посібників. Таким чином, посібники, схвалені у 2018 році, не можна використовувати в освітньому процесі. У перевиданих книжках мають бути враховані зауваження експертів.

У 2018 році науково-методична комісія з проблем виховання дітей та учнівської молоді вирішила схвалити освітній комплекс «Основи сім'ї». Наприкінці 2019 року це рішення вирішили зупинити після протестів.

Позаштатна радниця тодішнього міністра освіти Ганни Новосад у коментарі «theБабель» пояснила, що батьки були занепокоєні «серйозним християнським православним складником» у посібнику.

Автор курсу Адріан Буковинський, серед іншого, критикував статеві відносини до шлюбу та заявляв, що призначення жінки – «давати життя». Втім, Буковинський наполягав, що його курс відповідає всім вимогам.