У Берліні поховають останки жертв нацизму, виявлені в будинку професора анатомії

Понад 300 зразків тканин людей, убитих нацистами, будуть поховані в Берліні 13 травня, через 74 роки після закінчення Другої світової війни, повідомило14 квітня німецьке видання Bild am Sonntag.

Зразки тканини невеликого розміру зберігалися в будинку професора анатомії Берлінського університету Германа Штіве. Він відбирав тканину під час анатомічного дослідження тіл, у деяких випадках і через кілька хвилин після вбивства людей у берлінській в’язниці Пльотцензеє.

Зразки тканин виявили в будинку професора його спадкоємці в 2016 році і передали лікарні «Шаріте». Директор берлінського Меморіального центру німецького Опору Йоханнес Тюхель вивчив зразки тканини і описав їх. Копія тексту була передана до редакції видання Bild.

Тюхель дійшов висновку, що Штіве систематично допомагав нацистському рейхсміністру юстиції в приховуванні слідів злочинних дій. У Штіве працював шофер, який доставляв йому з в'язниці тіла в'язнів з числа учасників опору. Він знімав з жертв прикраси, що містили золото, або золоті коронки.

Професор ретельно записував результати анатомічних досліджень, які він проводив. Зі 184 тіл 172 були жіночими.

Штіве помер у 1952 році від інсульту.