ДСНС: 30 людей отруїлися шаурмою на Одещині

До міської інфекційної лікарні Одеси з підозрою на харчове отруєння протягом 1-2 вересня шпиталізували 30 людей, зокрема п’ятьох дітей, які вживали шаурму в селищі Авангард Овідіопольського району, повідомляє регіональне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, станом на ранок 3 вересня в лікарні залишаються 18 людей, зокрема четверо дітей.

Тим часом, поліція Одещини 2 вересня повідомила, що розслідує справу про отруєння людей за статтею «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».