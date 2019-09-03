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03 Вересень 2019, Київ 09:22
Новини | Події

ДСНС: 30 людей отруїлися шаурмою на Одещині

Станом на ранок 3 вересня в лікарні залишаються 18 людей, зокрема четверо дітей

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До міської інфекційної лікарні Одеси з підозрою на харчове отруєння протягом 1-2 вересня шпиталізували 30 людей, зокрема п’ятьох дітей, які вживали шаурму в селищі Авангард Овідіопольського району, повідомляє регіональне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, станом на ранок 3 вересня в лікарні залишаються 18 людей, зокрема четверо дітей.

Тим часом, поліція Одещини 2 вересня повідомила, що розслідує справу про отруєння людей за статтею «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

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