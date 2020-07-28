Міністерство фінансів залучило через ОВДП понад 10 мільярдів гривень

Міністерство фінансів України повідомило, що за результатами проведеного 28 липня аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 10 мільярдів 693 мільйони гривень.

З цієї суми понад 7 мільярдів гривень залучені в національній валюті (близько 4,9 мільярдаз терміном погашення в грудні 2020 року і майже 2,2 мільярда – в червні 2021 року) і близько 3,5 мільярда – в доларах США (130 мільйонів доларів до червня 2021 року).

Середньозважена дохідність тримісячних гривневих ОВДП склала 7,1%, річних – 9,2%.

Середньозважена ставка дохідності номінованих у доларі паперів залишилася незмінною – 3,5%.