На складі онлайн-продажів у Підмосков’ї виникла масштабна пожежа, є жертви

На складі онлайн-ретейлера Ozon у підмосковній Істрі у середу виникла масштабна пожежа – вогнем охопило 50 тисяч квадратних метрів за загальної площі приміщення у 40 тисяч квадратних метрів. Повідомляється, що внаслідок пожежі одна людина загинула і 13 постраждали.

З приміщення евакуювали понад тисячу співробітників.

Російські ЗМІ пишуть, що серед основних версій виникнення пожежі – підпал. Також не виключають короткого замикання та недотримання техніки безпеки.

За фактом пожежі розпочато перевірку.

Ozon – один із перших російських універсальних інтернет-магазинів.