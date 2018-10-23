Росія та Пакистан розпочали спільні військові навчання

Російські та пакистанські військові розпочали 22 жовтня спільні навчання на північному заході Пакистану. Близько 200 солдатів і офіцерів координують зусилля в гірській провінції Хайбер-Пахтунква на північному заході Пакистану.

Росію на навчаннях «Дружба-2018» представляє понад 70 представників гірської мотострілецької бригади, що базується у північнокавказькій республіці Карачаєво-Черкесія.

Російсько пакистанські навчання, які триватимуть до 4 листопада, проводяться щороку з 2016 року.

Задекларованою метою навчань є посилення співпраці військових двох країн та обмін професійним досвідом, зокрема, в боротьбі з тероризмом.

І в провінції Хайбер-Пахтунква, і на Північному Кавказі, де спільні дії військових Пакистану і Росії відбувалися торік, існують ісламістські бойовики.

Пакистан та Росія підписали угоду про оборонну співпрацю в 2014 році.

Технічні зв'язки між московським та пакистанським регіональним суперником Індією сягають корінням у радянську епоху, але впродовж останніх років Росія прагне поліпшити відносини з Пакистаном.