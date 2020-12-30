У Пакистані за завинуваченням в корупції заарештували лідера опозиції

Влада Пакистану заявляє, що заарештувала лідера опозиції за завинуваченням у корупції. Хаваджа Мохаммад Асіф, лідер «Пакистанської мусульманської ліги – Наваз» був взятий під варту у Лахор 30 грудня після того, як постав перед судом у столиці країни Ісламабаді.

Представник пакистанського антикорупційного бюро заявив, що Асіфа заарештували за те, що у нього «були активи, що виходять за рамки відомих джерел доходу».

Асіф, який займав пост міністра закордонних справ при колишньому прем’єр-міністрові Навазові Шаріфу, відкинув ці звинувачення.

Його арешт відбувся на тлі мітингів, які проводить по всьому Пакистану опозиція, щоб змусити прем’єра Імрана Хана подати у відставку, через, як кажуть протестувальники, його нездатність поліпшити стан економіки.

Соратники Асіфа назвали його арешт тиском уряду Хана на політичних опонентів. Уряд неодноразово відкидав звинувачення у втручанні в діяльність «Пакистанської мусульманської ліги – Наваз».